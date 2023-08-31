Зеленский встретился со студентами КПИ: говорил о "хлопке" в России и справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со студентами Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Он поздравил их со 125-летием университета, а также пожелал плодотворного нового учебного года и скорейшей победы Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства подчеркнул, что как бы ни было сложно и какими бы ни были времена, все равно остается неизменным то, что образование имеет значение. По его словам, в хорошие времена без знаний, образованности, реальной компетентности человека почти невозможно выиграть в конкуренции с другими, а в тяжелые времена без этого не бывает побед.

"Ежедневно есть новости об очередном "хлопке" где-то там, на территории агрессора. Разные случаи. Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают немного большее ощущение справедливости. Потому что война с ее последствиями возвращается обратно — возвращается к агрессору. И когда веточки хлопка стоят здесь, в Киеве, в крымскотатарских кафе, это символизирует как раз такое удовольствие от ощущения справедливости", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, чтобы справедливость возвращалась, чьи-то знания должны сработать. Он подчеркнул, что сработать должны на результат.

По его словам, крейсер "Москва" пошел на дно, потому что сработали компетенции тысяч украинцев и украинок. Зеленский говорит, что каждое боевое применение наших морских дронов — это факт, что сработало образование многих людей, которые их создали.

"Люди, которые ими, этими дронами, управляют, которые обеспечивают существование такой нашей современной новой силы. У нас теперь есть производство пушек, которого не было раньше в государстве. Это очень важно. Каждый такой результат Украины — это образование конкретного украинца, конкретной украинки", — добавил Президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, пойдет ли на второй срок, если в 2024 году будут выборы. Прямого ответа он не дал, однако подчеркнул, что не покинет страну во время войны.

Также мы писали, что 31 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание. Там он рассказал о новом достижении украинских бойцов, применивших дальнобойное оружие.