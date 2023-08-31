Зеленський зустрівся зі студентами КПІ: говорив про "бавовну" у Росії та справедливість

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Він привітав їх зі 125-річчям університету, а також побажав плідного нового навчального року та якнайшвидшої перемоги України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави наголосив, що хоч би як було складно та хоч би якими були часи, все одно залишається незмінним те, що освіта має значення. За його словами, у хороші часи без знань, освіченості, реальної компетентності людині майже неможливо виграти в конкуренції з іншими, а в часи важкі без цього не буває перемог.

"Щодня є новини про чергову "бавовну" десь там, на території агресора. Різні випадки. Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні. Але всі вони дають трохи більше відчуття справедливості. Бо війна з її наслідками повертається назад — повертається до агресора. І коли гілочки бавовни стоять тут, у Києві, у кримськотатарських кафе, це символізує якраз таке задоволення від відчуття справедливості", — наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, щоб справедливість поверталася, чиїсь знання повинні спрацювати. Він наголосив, що спрацювати повинні на результат.

За його словами, крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювали компетенції тисяч українців і українок. Зеленський каже, що кожне бойове застосування наших морських дронів — це факт, що спрацювала освіта багатьох людей, які їх створили.

"Люди, які ними, цими дронами, керують, які забезпечують існування такої нашої сучасної нової сили. У нас тепер є виробництво гармат, якого не було раніше в державі. Це дуже важливо. Кожен такий результат України — це освіта конкретного українця, конкретної українки", — додав Президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи піде на другий термін, якщо у 2024 році відбудуться вибори. Прямої відповіді він не дав, однак наголосив, що не покине країну під час війни.

Також ми писали, що 31 серпня Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду. Там він розповів про нове досягнення українських бійців, які застосували далекобійну зброю.