Зеленский назначил нового начальника КГВА после увольнения Попко

Зеленский уволил Попко — кто стал новым начальником КГВА
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности. Он был начальником Киевской городской военной администрации.
Об этом говорится в указе №897/2024, который опубликовали на сайте Президента Украины во вторник, 31 декабря.
Увольнение с должности Сергея Попко
Глава государства решил сменить начальника КГВА. Сергея Попко уволили с должности, которую он занимал с октября 2022 года.
Кто стал новым начальником КГВА
Сергея Попко заменит Тимур Ткаченко. Соответствующий указ №898/2024 подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Ткаченко был заместителем вице-премьера Александра Кулебы, а до этого работал в Минстратегпроме, где занимался вопросами укрытий.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав двух областных военных администраций. Речь идет о руководителях Полтавской и Киевской ОВА.
Глава государства также уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Под кадровые изменения попал Роман Машовец.
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