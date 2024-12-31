Зеленский назначил нового начальника КГВА после увольнения Попко

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности. Он был начальником Киевской городской военной администрации.

Об этом говорится в указе №897/2024, который опубликовали на сайте Президента Украины во вторник, 31 декабря.

Читайте также:

Увольнение с должности Сергея Попко

Глава государства решил сменить начальника КГВА. Сергея Попко уволили с должности, которую он занимал с октября 2022 года.

Указ Президента Украины об увольнении Сергея Попко. Фото: скриншот

Кто стал новым начальником КГВА

Сергея Попко заменит Тимур Ткаченко. Соответствующий указ №898/2024 подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Ткаченко был заместителем вице-премьера Александра Кулебы, а до этого работал в Минстратегпроме, где занимался вопросами укрытий.

Указ Президента Украины о назначении Тимура Ткаченко начальником КГВА. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав двух областных военных администраций. Речь идет о руководителях Полтавской и Киевской ОВА.

Глава государства также уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Под кадровые изменения попал Роман Машовец.