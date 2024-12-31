Зеленський призначив нового начальника КМВА після звільнення Попка

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади. Він був начальником Київської міської військової адміністрації.

Про це йдеться в указі №897/2024, який опублікували на сайті Президента України у вівторок, 31 грудня.

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Звільнення з посади Сергія Попка

Глава держави вирішив змінити начальника КМВА. Сергія Попка звільнили з посади, яку він обіймав з жовтня 2022 року.

Указ Президента України про звільнення Сергія Попка. Фото: скриншот

Хто став новим начальником КМВА

Сергія Попка замінить Тимур Ткаченко. Відповідний указ №898/2024 підписав Президент України Володимир Зеленський. Раніше Ткаченко був заступником віцепрем'єра Олександра Кулеби, а до цього працював у Мінстратегпромі, де займався питаннями укриттів.

Указ Президента України про призначення Тимура Ткаченка начальником КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив голів двох обласних військових адміністрацій. Йдеться про очільників Полтавської та Київської ОВА.

Глава держави також звільнив заступника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Під кадрові зміни потрапив Роман Машовець.