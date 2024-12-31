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Зеленський звільнив Попка — хто став новим начальником КМВА

31 грудня 2024 18:51
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський призначив нового начальника КМВА після звільнення Попка
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади. Він був начальником Київської міської військової адміністрації.

Про це йдеться в указі №897/2024, який опублікували на сайті Президента України у вівторок, 31 грудня.

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Звільнення з посади Сергія Попка

Глава держави вирішив змінити начальника КМВА. Сергія Попка звільнили з посади, яку він обіймав з жовтня 2022 року.

Указ про звільнення Сергія Попка з посади начальника КМВА
Указ Президента України про звільнення Сергія Попка. Фото: скриншот

Хто став новим начальником КМВА

Сергія Попка замінить Тимур Ткаченко. Відповідний указ №898/2024 підписав Президент України Володимир Зеленський. Раніше Ткаченко був заступником віцепрем'єра Олександра Кулеби, а до цього працював у Мінстратегпромі, де займався питаннями укриттів.

Тимура Ткаченка призначили новим начальником КМВА
Указ Президента України про призначення Тимура Ткаченка начальником КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив голів двох обласних військових адміністрацій. Йдеться про очільників Полтавської та Київської ОВА.

Глава держави також звільнив заступника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Під кадрові зміни потрапив Роман Машовець.

Володимир Зеленський призначення звільнення кадрові зміни указ посада

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19:40 Зеленський призначив нового главу Департаменту контррозвідки СБУ

19:28 Зеленський підбив підсумки 2024 року та подякував українцям

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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