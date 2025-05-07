Зеленского 7 мая заметили в центре Киева — видео

Владимир Зеленский фотографируется с военными в Киеве. Фото: соцсети

В центре Киева в среду, 7 мая, заметили Президента Украины Владимира Зеленского. Люди сразу с ним захотели сделать фото.

Об этом сообщили в соцсетях.

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Украинский лидер охотно фотографировался с прохожими.

Зеленский в центре Киева. Фото: соцсети

Зеленский в центре Киева. Фото: соцсети

В соцсетях сообщают, что глава государства записывал вечернее обращение на Крещатике.

Напомним, 7 мая Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел этой ночью. В результате ударов есть погибшие и раненые.

А 6 мая глава государства провел Ставку Верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось финансовое обеспечение военных.