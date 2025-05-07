Зеленского 7 мая заметили в центре Киева — видео

Зеленского заметили в центре Киева — видео
Владимир Зеленский фотографируется с военными в Киеве. Фото: соцсети
В центре Киева в среду, 7 мая, заметили Президента Украины Владимира Зеленского. Люди сразу с ним захотели сделать фото.
Об этом сообщили в соцсетях.
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Украинский лидер охотно фотографировался с прохожими.
В соцсетях сообщают, что глава государства записывал вечернее обращение на Крещатике.
Напомним, 7 мая Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел этой ночью. В результате ударов есть погибшие и раненые.
А 6 мая глава государства провел Ставку Верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось финансовое обеспечение военных.
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