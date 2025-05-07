Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Киев Зеленского заметили в центре Киева — видео

Зеленского заметили в центре Киева — видео

Ua en ru
Дата публикации 7 мая 2025 18:30
Зеленского 7 мая заметили в центре Киева — видео
Владимир Зеленский фотографируется с военными в Киеве. Фото: соцсети

В центре Киева в среду, 7 мая, заметили Президента Украины Владимира Зеленского. Люди сразу с ним захотели сделать фото.

Об этом сообщили в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Зеленский в центре Киева

Украинский лидер охотно фотографировался с прохожими.

Зеленський на Хрещатику 7 травня
Зеленский в центре Киева. Фото: соцсети
Зеленський у центрі Києва 7 травня
Зеленский в центре Киева. Фото: соцсети

В соцсетях сообщают, что глава государства записывал вечернее обращение на Крещатике.

Напомним, 7 мая Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел этой ночью. В результате ударов есть погибшие и раненые.

А 6 мая глава государства провел Ставку Верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось финансовое обеспечение военных.

Владимир Зеленский Киев Украина фото президент
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER