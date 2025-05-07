Зеленського 7 травня помітили у центрі Києва — відео

Володимир Зеленський фотографується з військовими у Києві. Фото: соцмережі

У центрі Києва у середу, 7 травня, помітили Президента України Володимира Зеленського. Люди одразу з ним захотіли зробити фото.

Про це повідомили у соцмережах.

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Зеленський у центрі Києва

Український лідер охоче фотографувався з перехожими.

Зеленський у центрі Києва. Фото: соцмережі

Зеленський у центрі Києва. Фото: соцмережі

У соцмережах повідомляють, що глава держави записував вечірнє звернення на Хрещатику.

Нагадаємо, 7 травня Зеленський відреагував на масований російський обстріл цієї ночі. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

А 6 травня глава держави провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій було обговорено фінансове забезпечення військових.