Зеленського 7 травня помітили у центрі Києва — відео

Зеленського помітили в центрі Києва — відео
Володимир Зеленський фотографується з військовими у Києві. Фото: соцмережі
У центрі Києва у середу, 7 травня, помітили Президента України Володимира Зеленського. Люди одразу з ним захотіли зробити фото.
Про це повідомили у соцмережах.
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Український лідер охоче фотографувався з перехожими.
У соцмережах повідомляють, що глава держави записував вечірнє звернення на Хрещатику.
Нагадаємо, 7 травня Зеленський відреагував на масований російський обстріл цієї ночі. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.
А 6 травня глава держави провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій було обговорено фінансове забезпечення військових.
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