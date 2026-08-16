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Главная Киев Жара до +30 °C, местами грозы: прогноз погоды на завтра в Киеве

Жара до +30 °C, местами грозы: прогноз погоды на завтра в Киеве

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Дата публикации 16 августа 2026 17:46
Жара до +30 °C, местами грозы: прогноз погоды на завтра в Киеве
Женщина на улице в летний день. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 17 августа, в Киеве и Киевской области сохранится жара, однако днём возможно ухудшение погоды. В Киеве ночью температура воздуха составит +18...+20 °C, днём воздух прогреется до +30 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 17 августа

В Киеве ночью температура воздуха составит +18...+20 °C, днем воздух прогреется до +30 °C. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь с грозой.

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Погода в Киеве 17 августа. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области будет примерно такая же погода: ночью +15...+20 °C, днем +26...+31 °C.

В дневные часы по области местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

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Как сообщали Новини.LIVE ранее, до конца августа 2026 года прогнозируется ещё несколько периодов повышенной солнечной активности. Они могут вызвать кратковременные изменения магнитного поля Земли, что обычно влияет на метеозависимых людей. В то же время в целом геомагнитная обстановка в августе ожидалась преимущественно спокойной.

Также мы писали, что, по прогнозам синоптиков, конец лета принесет в Украину сильную жару. Наиболее тяжелая ситуация ожидается в южных областях, где столбики термометров поднимутся до отметки +41 °C. В то же время жителей других регионов страны предупреждают о резком изменении погоды, которое будет сопровождаться сильными ливнями и грозами.

 

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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