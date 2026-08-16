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Головна Київ Спека до +30 °C, місцями грози: погода на завтра в Києві

Спека до +30 °C, місцями грози: погода на завтра в Києві

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 17:46
Спека до +30 °C, місцями грози: погода на завтра в Києві
Жінка на вулиці в літній день. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 серпня, у Києві та Київській області збережеться спека, однак вдень можливе погіршення погоди. У Києві вночі температура повітря становитиме +18...+20 °C, удень повітря прогріється до +30 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві 17 серпня

У Києві вночі температура повітря становитиме +18...+20 °C, удень повітря прогріється до +30 °C. Вночі опадів не очікується, а вдень пройде короткочасний дощ із грозою. 

Спека до +30 °C, місцями грози: погода на завтра в Києві - фото 1
Погода в Києві 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області буде приблизно така ж сама погода: вночі +15...+20 °C, вдень +26...+31 °C

У денні години по області місцями прогнозують короткочасний дощ та грози. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

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Як повідомляли Новини.LIVE раніше, до кінця серпня 2026 року прогнозується ще кілька періодів підвищеної сонячної активності. Вони можуть викликати короткочасні зміни магнітного поля Землі, що зазвичай впливає на метеозалежних людей. Водночас загалом геомагнітна обстановка серпня очікувалась переважно спокійною.

Також ми писали, що за прогнозами синоптиків, кінець літа принесе в Україну сильну спеку. Найважча ситуація очікується в південних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до позначки +41 °C. Водночас мешканців інших регіонів країни попереджають про різку зміну погоди, яка супроводжуватиметься сильними зливами та грозами. 

прогноз погоди погода в Україні спека погода в Києві
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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