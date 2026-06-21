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Главная Киев Жара покидает столицу: прогноз погоды в Киеве на завтра

Жара покидает столицу: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 21:08
Прогноз погоды в Киеве на 22 июня — Укргидрометцентр прогнозирует дожди
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 22 июня, на территории Киевской области и в городе Киеве прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днём синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Какими будут температурные показатели

По области местами возможны грозы, которые могут носить локальный характер и сопровождаться усилением ветра.

Ветер будет преобладать северо-западного направления, скорость составит 7–12 м/с, что может создавать ощутимую прохладу во время осадков.

Жара покидает столицу: прогноз погоды в Киеве на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 22 июня. Фото: скриншот

Температурные показатели останутся летними: по Киевской области ночью +14…+19°, днём +26…+31°;
в Киеве ночью +17…+19°, днем воздух прогреется до около +30°.

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Синоптики отмечают, что погодные условия в течение суток могут меняться, особенно во второй половине дня, когда вероятность осадков будет наибольшей.

Как сообщали Новини.LIVE, во Франции ввели запрет на употребление алкоголя во время проведения публичных мероприятий, в частности музыкальных фестивалей. Решение было принято на фоне аномальной жары, которая охватила страну и привела к установлению температурных рекордов в ряде регионов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне в Украине ожидается существенное превышение средней температуры воздуха над многолетней климатической нормой — как минимум на 1,5 °C. Синоптики отмечают, что месяц пройдет под влиянием устойчивого потепления, которое охватит большинство регионов страны.

Киев Укргидрометцентр погода в Украине дожди с грозами
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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