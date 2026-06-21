Прогноз погоди в Києві на 22 червня — Укргідрометцентр прогнозує дощі

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 22 червня, на території Київської області та в місті Києві прогнозується мінлива хмарність. У нічний час істотних опадів не очікується, однак удень синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Якими будуть температурні показники

По області місцями можливі грози, які можуть мати локальний характер і супроводжуватися посиленням вітру.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, швидкість становитиме 7–12 м/с, що може створювати відчутну прохолоду під час опадів.

Прогноз погоди на 22 червня. Фото: скриншот

Температурні показники залишатимуться літніми: по Київській області вночі +14…+19°, удень +26…+31°;

у Києві вночі +17…+19°, удень повітря прогріється до близько +30°.

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Синоптики відзначають, що погодні умови протягом доби можуть змінюватися, особливо у другій половині дня, коли ймовірність опадів буде найвищою.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Франції запровадили заборону на вживання алкоголю під час проведення публічних заходів, зокрема музичних фестивалів. Рішення ухвалили на тлі аномальної спеки, яка накрила країну та призвела до фіксації температурних рекордів у низці регіонів.

Раніше Новини.LIVE писали, що у червні в Україні очікується суттєве перевищення середньої температури повітря над багаторічною кліматичною нормою — щонайменше на 1,5°C. Синоптики відзначають, що місяць проходитиме під впливом стійкого потепління, яке охопить більшість регіонів країни.