Женщины защищают порядок: как работает добровольческая тероборона в Буче

Женщины-добровольцы, которые работают в Буче. Фото: Facebook

В Буче в Киевской области женские подразделения теробороны привлекаются к обеспечению порядка во время воздушных тревог и различных публичных мероприятий. По словам управляющего делами Бучанского городского совета Дмитрия Гапченко, количества таких добровольцев вполне достаточно для выполнения всех возложенных на них задач по безопасности.

Об этом Дмитрий Гапченко сказал в эфире Ранок.LIVE.

В Буче женщины активно приобщаются к местной теробороны

По словам чиновника, женщины и девушки по собственному желанию присоединились в ряды добровольческой теробороны, чтобы помогать родному городу. В целом женщинам там от 25 до 50 лет, а иногда и старше. Гапченко отметил, что среди них нет представительниц какой-то одной конкретной профессии. Это женщины из совершенно разных сфер деятельности, которых объединило общее стремление поддерживать порядок и безопасность в своей общине.

Главными задачами женских подразделений является выполнение мер безопасности во время объявления воздушных тревог. Кроме того, местные власти периодически привлекают их для обеспечения общественного порядка во время проведения различных публичных событий и массовых мероприятий на территории громады.

Отвечая на вопрос о численности таких формирований, Дмитрий Гапченко заверил, что людей вполне достаточно. Их количества хватает для того, чтобы в полной мере обеспечить все необходимые мероприятия в зоне ответственности добровольческой теробороны Бучи.

Также Дмитрий Гапченко эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал о том, как в Буче восстанавливают поврежденные дома после активных боевых действий. Он отметил, что более 80 домов отстроят благодаря программе от Всемирного банка.

Между тем продолжаются следственные действия по теракту в Буче, который устроил 21-летний местный житель 23 марта. Он организовал подрыв двух бомб возле частного дома.