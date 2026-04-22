Жінки захищають порядок: як працює добровольча тероборона в Бучі

Жінки-добровольці, які працюють в Бучі. Фото: Facebook

У Бучі в Київській області жіночі підрозділи тероборони залучаються до забезпечення порядку під час повітряних тривог та різноманітних публічних заходів. За словами керуючого справами Бучанської міської ради Дмитра Гапченка, кількості таких добровольців цілком достатньо для виконання всіх покладених на них безпекових завдань.

Про це Дмитро Гапченко сказав в ефірі Ранок.LIVE.

У Бучі жінки активно долучаються до місцевої тероборони

За словами посадовця, жінки та дівчата за власним бажанням долучилися до лав добровольчої тероборони, аби допомагати рідному місту. Загалом жінкам там від 25 до 50 років, а іноді й старше. Гапченко зазначив, що серед них немає представниць якоїсь однієї конкретної професії. Це жінки з абсолютно різних сфер діяльності, яких об'єднало спільне прагнення підтримувати порядок та безпеку у своїй громаді.

Головними завданнями жіночих підрозділів є виконання безпекових заходів під час оголошення повітряних тривог. Крім того, місцева влада періодично залучає їх для забезпечення громадського порядку під час проведення різноманітних публічних подій та масових заходів на території громади.

Відповідаючи на запитання щодо чисельності таких формувань, Дмитро Гапченко запевнив, що людей цілком достатньо. Їхньої кількості вистачає для того, щоб повною мірою забезпечити всі необхідні заходи в зоні відповідальності добровольчої тероборони Бучі.

Також Дмитро Гапченко ексклюзивно для Новини.LIVE розповів про те, як в Бучі відбудовують пошкоджені будинки після активних бойових дій. Він зауважив, що понад 80 будинків відбудують завдяки програмі від Світового банку.

Тим часом тривають слідчі дії щодо теракту в Бучі, який влаштував 21-річний місцевий чоловік 23 березня. Він організував підрив двох бомб біля приватного будинку.