Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Жесткие графики для киевлян продолжатся — как будут выключать свет

Жесткие графики для киевлян продолжатся — как будут выключать свет

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 10:08
Графики отключения света в Киевской области сегодня 11 февраля
Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света в Киевской области будут действовать сегодня, 11 февраля. Всего введено 12 очередей.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Киевской области 11 февраля

Стабилизационные отключения света в Киевской области будут следующие:

  • 1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;
  • 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;
  • 2.1 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 17:00;
  • 2.2 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;
  • 3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 11:00, с 17:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 20:30;
  • 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;
  • 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;
  • 6.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 13:30, с 20:30 до 24:00;
Графіки відключень світла в Київській області 11 лютого
Стабилизационные отключения света в Киевской области 11 февраля. Фото: ДТЭК
Відключення світла у Київській області 11 лютого
Отключение света на Киевщине 11 февраля. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет информировать в Telegram-канале.

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике на фоне морозов.

А 11 февраля в Одессе будут действовать экстренные отключения света из-за аварий на энергообъектах.

Киевская область ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации