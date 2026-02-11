Графики отключения света в Киевской области сегодня 11 февраля

Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графики отключения света в Киевской области будут действовать сегодня, 11 февраля. Всего введено 12 очередей.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram, передает Новини.LIVE.

Графики отключения света в Киевской области 11 февраля

Стабилизационные отключения света в Киевской области будут следующие:

1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;

1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;

2.1 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 17:00;

2.2 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;

3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;

3.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 11:00, с 17:00 до 24:00;

4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 20:30;

4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;

5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;

5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;

6.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;

6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 13:30, с 20:30 до 24:00;

Стабилизационные отключения света в Киевской области 11 февраля. Фото: ДТЭК

Отключение света на Киевщине 11 февраля. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет информировать в Telegram-канале.

Напомним, глава Минэнерго Денис Шмыгаль рассказал о ситуации в энергетике на фоне морозов.

А 11 февраля в Одессе будут действовать экстренные отключения света из-за аварий на энергообъектах.