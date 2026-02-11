Графики отключения света в Киевской области сегодня 11 февраля

Жесткие графики для киевлян продолжатся — как будут выключать свет
Дата публикации 11 февраля 2026 10:08
Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Графики отключения света в Киевской области будут действовать сегодня, 11 февраля. Всего введено 12 очередей.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram, передает Новини.LIVE.
Графики отключения света в Киевской области 11 февраля
Стабилизационные отключения света в Киевской области будут следующие:
- 1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;
- 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;
- 2.1 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 17:00;
- 2.2 очередь — свет будет отсутствовать с 03:00 до 10:00, с 13:30 до 20:30;
- 3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;
- 3.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 11:00, с 17:00 до 24:00;
- 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 20:30;
- 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 06:30 до 13:30, с 17:00 до 24:00;
- 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;
- 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;
- 6.1 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00, с 20:30 до 24:00;
- 6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 13:30, с 20:30 до 24:00;
В случае изменений ДТЭК будет информировать в Telegram-канале.
