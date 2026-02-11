Графіки відключення світла на Київщині сьогодні 11 лютого

Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключення світла у Київській області діятимуть сьогодні, 11 лютого. Загалом запроваджено 12 черг.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram, передає Новини.LIVE.

Графіки відключення світла на Київщині 11 лютого

Стабілізаційні відключення світла в Київській області будуть такі:

1.1 черга — світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30;

— світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30; 1.2 черга — світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30;

— світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30; 2.1 черга — світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00;

— світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00; 2.2 черга — світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30;

— світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30; 3.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;

— світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00; 3.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 11:00, з 17:00 до 24:00;

— світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 11:00, з 17:00 до 24:00; 4.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 20:30;

— світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 20:30; 4.2 черга — світло буде відсутнє з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;

— світло буде відсутнє з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00; 5.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;

— світло буде відсутнє з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00; 5.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;

— світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00; 6.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;

— світло буде відсутнє з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00; 6.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00;

У випадку змін ДТЕК інформуватиме у Telegram-каналі.

Нагадаємо, глава Міненерго Денис Шмигаль розповів про ситуацію в енергетиці на тлі морозів.

А 11 лютого в Одесі діятимуть екстрені відключення світла через аварії на енергообʼєктах.