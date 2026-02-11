Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Жорсткі графіки для киян продовжаться — як вимикатимуть світло

Жорсткі графіки для киян продовжаться — як вимикатимуть світло

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 10:08
Графіки відключення світла на Київщині сьогодні 11 лютого
Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Графіки відключення світла у Київській області діятимуть сьогодні, 11 лютого. Загалом запроваджено 12 черг.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключення світла на Київщині 11 лютого

Стабілізаційні відключення світла в Київській області будуть такі:

  • 1.1 черга — світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30;
  • 1.2 черга — світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30;
  • 2.1 черга — світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00;
  • 2.2 черга — світло буде відсутнє з 03:00 до 10:00, з 13:30 до 20:30;
  • 3.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 11:00, з 17:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 20:30;
  • 4.2 черга — світло буде відсутнє з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 24:00;
  • 5.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
  • 5.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
  • 6.1 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
  • 6.2 черга — світло буде відсутнє з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00;
Графіки відключень світла в Київській області 11 лютого
Стабілізаційні відключення світла в Київській області 11 лютого. Фото: ДТЕК
Відключення світла у Київській області 11 лютого
Відключення світла на Київщині 11 лютого. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК інформуватиме у Telegram-каналі.

Нагадаємо, глава Міненерго Денис Шмигаль розповів про ситуацію в енергетиці на тлі морозів.

А 11 лютого в Одесі діятимуть екстрені відключення світла через аварії на енергообʼєктах.

Київська область ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації