Киевлянина подозревают в развращении несовершеннолетних девушек — детали

Девушка плачет. Фото иллюстративное: Freepik

Прокуратура сообщила о подозрении в изнасиловании 13-летней девушки и развратных действиях в отношении другой несовершеннолетней 37-летнему мужчине. Он живет в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Подробности преступления

Как установили в ходе досудебного расследования, мужчина искал девушек из неблагополучных семей и склонял их к интимным отношениям. Кроме того, подозреваемый приглашал несовершеннолетних жить с ним в обмен на подарки, деньги и дорогие вещи.

"Одной из потерпевших стала 15-летняя девушка, с которой мужчина познакомился на улице, сначала только общался, а затем совершил в отношении нее действия сексуального характера", — отмечают в прокуратуре.

Мужчина, которого подозревают в развращении несовершеннолетних. Фото: КГП

Во время обыска в квартире подозреваемого, обнаружили, что с ним живет еще одна малолетняя девушка, которой всего 13 лет. При этом мужчина женат. Его жена проживает в этой же квартире.

"В ходе досудебного расследования также установлено, что мужчина насиловал в течение почти двух лет 13-летнюю девочку, которая все это время проживала с ним", — добавляют в прокуратуре.

Квартира подозреваемого. Фото: КГП

Сейчас проверяют, не может ли мужчина быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям родителей девушек, которые позволили дочерям жить со взрослым мужчиной.

Какое наказание грозит

За преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Также его могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что перед судом предстанет житель Полтавщины. Его подозревают в насилии над детьми.

Также мы рассказывали о том, что житель Одессы совершил надругательство и убил семилетнего ребенка. За содеянное его будут судить.