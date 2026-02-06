Киянина підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат — подробиці

Жив з неповнолітніми — киянина підозрюють у розбещенні дівчат
Прокуратура повідомила про підозру у зґвалтуванні 13-річної дівчини та розпустних діях стосовно іншої неповнолітньої 37-річному чоловікові. Він мешкає у Києві.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у п'ятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.
Подробиці злочину
Як встановили під час досудового розслідування, чоловік шукав дівчат з неблагополучних сімей та схиляв їх до інтимних стосунків. Крім того, підозрюваний запрошував неповнолітніх жити з ним в обмін на подарунки, гроші та дорогі речі.
"Однією з потерпілих стала 15-річна дівчина, з якою чоловік познайомився на вулиці, спочатку лише спілкувався, а згодом вчинив щодо неї дії сексуального характеру", — зазначають у прокуратурі.
Під час обшуку в помешканні підозрюваного, виявили, що з ним мешкає ще одна малолітня дівчина, якій лише 13 років. При цьому чоловік одружений. Його жінка проживає у цій же квартирі.
"В ході досудового розслідування також встановлено, що чоловік ґвалтував протягом майже двох років 13-річну дівчинку, яка весь цей час проживала з ним", — додають у прокуратурі.
Наразі перевіряють, чи не може чоловік бути причетним до інших аналогічних злочинів. Крім того, прокуратура надасть оцінку діям батьків дівчат, які дозволили донькам жити з дорослим чоловіком.
Яке покарання загрожує
За злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також його можуть позбавити права обіймати деякі посади чи займатися певною діяльністю.
