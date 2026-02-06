Відео
Жив з неповнолітніми — киянина підозрюють у розбещенні дівчат

Жив з неповнолітніми — киянина підозрюють у розбещенні дівчат

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 19:21
Киянина підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат — подробиці
Дівчина плаче. Фото ілюстративне: Freepik

Прокуратура повідомила про підозру у зґвалтуванні 13-річної дівчини та розпустних діях стосовно іншої неповнолітньої 37-річному чоловікові. Він мешкає у Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у п'ятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Подробиці злочину

Як встановили під час досудового розслідування, чоловік шукав дівчат з неблагополучних сімей та схиляв їх до інтимних стосунків. Крім того, підозрюваний запрошував неповнолітніх жити з ним в обмін на подарунки, гроші та дорогі речі.

"Однією з потерпілих стала 15-річна дівчина, з якою чоловік познайомився на вулиці, спочатку лише спілкувався, а згодом вчинив щодо неї дії сексуального характеру", — зазначають у прокуратурі.

Киянина підозрюють у розбещенні неповнолітніх
Чоловік, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Фото: КМП

Під час обшуку в помешканні підозрюваного, виявили, що з ним мешкає ще одна малолітня дівчина, якій лише 13 років. При цьому чоловік одружений. Його жінка проживає у цій же квартирі.

"В ході досудового розслідування також встановлено, що чоловік ґвалтував протягом майже двох років 13-річну дівчинку, яка весь цей час проживала з ним", — додають у прокуратурі.

Киянина підозрюють у розбещенні неповнолітніх
Квартира підозрюваного. Фото: КМП

Наразі перевіряють, чи не може чоловік бути причетним до інших аналогічних злочинів. Крім того, прокуратура надасть оцінку діям батьків дівчат, які дозволили донькам жити з дорослим чоловіком.

Яке покарання загрожує

За злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також його можуть позбавити права обіймати деякі посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед судом постане житель Полтавщини. Його підозрюють у насильстві над дітьми.

Також ми розповідали про те, що житель Одеси вчинив наругу та вбив семирічну дитину. За скоєне його будуть судити.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
