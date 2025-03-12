Женщина требовала моральный ущерб за разрушенное жилье - решение суда

Молоток судьи. Фото: УНИАН

Жительница Житомирщины, потеряла свой дом из-за обстрелов, что привело к серьезным психологическим травмам для нее и ее малолетнего сына. Поэтому она обратилась в суд с требованием взыскать материальный и моральный ущерб, причиненный вооруженной агрессией России.

Об этом говорится в реестре Малинского районного суда Житомирской области.

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Детали дела

После начала полномасштабного вторжения РФ семье пришлось покинуть родной дом и стать внутренне перемещенными лицами.

Женщина отметила, что постоянный стресс, чувство опасности и потери значительно ухудшили качество их жизни.

Что решил суд

Суд, проанализировав все доказательства и опираясь на нормы международного права, признал правомерность требований истицы. Было установлено, что применение запрещенных видов вооружения повлекло серьезные моральные страдания, особенно для ребенка.

Решением суда определено, что Российская Федерация должна компенсировать причиненный ущерб. А именно Малинский районный суд Житомирской области принял такое решение — Российская Федерация обязана выплатить более 3 миллионов гривен гражданке Украины за моральный ущерб, причиненный в результате военной агрессии.

Ранее мы рассказывали, можно ли использовать любой банк для получения средств при продаже недвижимости по программе "єВідновлення".

Также сообщалось, что не все заявители получают ожидаемую сумму компенсации по программе "єВідновлення", что затрудняет процесс восстановления. Это создает дополнительные трудности для тех, кто пытается вернуться к нормальной жизни.