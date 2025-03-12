Жінка вимагала моральну шкоду за зруйноване житло — рішення суду

Молоток судді. Фото: УНІАН

Мешканка Житомирщини втратила свій дім через обстріли, що призвело до серйозних психологічних травм для неї та її малолітнього сина. Через це вона звернулася до суду з вимогою стягнути матеріальну та моральну шкоду, завдану збройною агресією Росії.

Про це говориться у реєстрі Малинського районного суду Житомирської області.

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Деталі справи

Після початку повномасштабного вторгнення РФ родині довелося покинути рідну оселю та стати внутрішньо переміщеними особами.

Жінка наголосила, що постійний стрес, відчуття небезпеки та втрати значно погіршили якість їхнього життя.

Що вирішив суд

Суд, проаналізувавши всі докази та спираючись на норми міжнародного права, визнав правомірність вимог позивачки. Було встановлено, що застосування заборонених видів озброєння спричинило серйозні моральні страждання, особливо для дитини.

Рішенням суду визначено, що Російська Федерація повинна компенсувати завдану шкоду. А саме Малинський районний суд Житомирської області ухвалив таке рішення — Російська Федерація зобов’язана виплатити понад 3 мільйони гривень громадянці України за моральну шкоду, завдану внаслідок воєнної агресії.

Раніше ми розповідали, чи можна використовувати будь-який банк для отримання коштів при продажу нерухомості за програмою "єВідновлення".

Також повідомлялось, що не всі заявники отримують очікувану суму компенсації за програмою "єВідновлення", що ускладнює процес відновлення. Це створює додаткові труднощі для тих, хто намагається повернутися до нормального життя.