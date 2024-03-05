Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами arrow

Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами

5 марта 2024 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами
Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Женщины-военные Третьей штурмовой бригады в понедельник, 4 марта, провели встречу с неравнодушными киевлянами. Они ответили на самые распространенные и актуальные вопросы о войне, службе в ВСУ и поделились своим опытом.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады.

Читайте также:

Встреча женщин-военных с киевлянами

В бригаде рассказали, что впервые в традиционном милитаре-формате — женщины-военные из Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами.

  • Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами - фото 1
    Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
  • Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами - фото 2
    Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
  • Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами - фото 3
    Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
  • Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами - фото 4
    Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
  • Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами - фото 5
    Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
  • Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами - фото 6
    Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
  • Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами - фото 7
    Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
  • Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами - фото 8
    Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army
1/8 _ 8

"Мамайка, ДШК, Фокс и Мивина — профессиональные военные с опытом штурмов, такмеда и работы с МНС личного состава. Женским составом ответили на самые распространенные и актуальные вопросы о войне, службе в ВСУ и поделились собственным опытом", — говорится в сообщении.

Там добавили, что уже скоро просмотреть новый выпуск ДВИЖА из Киева можно будет на YouTube-канале.

Напомним, несколько дней назад бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады заявили, что в скором времени будут путешествовать по Украине для проведения "кроткой мобилизации". Военные назвали семерку посетивших прежде всего городов.

Также в бригаде рассказали, что фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.

Киев
женщины
военные
война в Украине
штурмовая бригада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым