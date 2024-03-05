Женщины-военные Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army

Женщины-военные Третьей штурмовой бригады в понедельник, 4 марта, провели встречу с неравнодушными киевлянами. Они ответили на самые распространенные и актуальные вопросы о войне, службе в ВСУ и поделились своим опытом.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады.

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Встреча женщин-военных с киевлянами

В бригаде рассказали, что впервые в традиционном милитаре-формате — женщины-военные из Третьей штурмовой бригады встретились с киевлянами.

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army

Военнослужащие 3-й ОШБр на встрече в Киеве. Фото: t.me/ab3army 1/8 _ 8

"Мамайка, ДШК, Фокс и Мивина — профессиональные военные с опытом штурмов, такмеда и работы с МНС личного состава. Женским составом ответили на самые распространенные и актуальные вопросы о войне, службе в ВСУ и поделились собственным опытом", — говорится в сообщении.

Там добавили, что уже скоро просмотреть новый выпуск ДВИЖА из Киева можно будет на YouTube-канале.

Напомним, несколько дней назад бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады заявили, что в скором времени будут путешествовать по Украине для проведения "кроткой мобилизации". Военные назвали семерку посетивших прежде всего городов.

Также в бригаде рассказали, что фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.