Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army

Військовослужбовиці Третьої штурмової бригади у понеділок, 4 березня, провели зустріч з небайдужими киянами. Вони відповіли на найпоширеніші й актуальні запитання про війну, службу в ЗСУ та поділилися власним досвідом.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади.

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Зустріч жінок-військових з киянами

У бригаді розповіли, що вперше у традиційному мілітарі-форматі — жінки-військові з Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами.

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army

Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army 1 / 8

"Мамайка, ДШК, Фокс та Мівіна — професійні військові з досвідом штурмів, такмеду та роботи з МПЗ особового складу. Жіночим складом відповіли на найпоширеніші й актуальні запитання про війну, службу в ЗСУ та поділилися власним досвідом", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що вже скоро переглянути новий випуск ДВІЖУ з Києва можна буде на YouTube-каналі.

Нагадаємо, декілька днів тому бійці Третьої окремої штурмової бригади заявили, що незабаром подорожуватимуть по Україні, для проведення "лагідної мобілізації". Військові назвали сімку міст, які відвідають насамперед.

Також в бригаді розповіли, що фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків.