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Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами

5 березня 2024 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами
Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військовослужбовиці Третьої штурмової бригади у понеділок, 4 березня, провели зустріч з небайдужими киянами. Вони відповіли на найпоширеніші й актуальні запитання про війну, службу в ЗСУ та поділилися власним досвідом.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади

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Зустріч жінок-військових з киянами

У бригаді розповіли, що вперше у традиційному мілітарі-форматі — жінки-військові з Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами. 

  • Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами - фото 1
    Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
  • Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами - фото 2
    Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
  • Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами - фото 3
    Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
  • Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами - фото 4
    Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
  • Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами - фото 5
    Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
  • Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами - фото 6
    Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
  • Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами - фото 7
    Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
  • Жінки-військові Третьої штурмової бригади зустрілись з киянами - фото 8
    Військовослужбовиці 3-ї ОШБр на зустрічі у Києві. Фото: t.me/ab3army
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"Мамайка, ДШК, Фокс та Мівіна — професійні військові з досвідом штурмів, такмеду та роботи з МПЗ особового складу. Жіночим складом відповіли на найпоширеніші й актуальні запитання про війну, службу в ЗСУ та поділилися власним досвідом", — йдеться у повідомленні. 

Там додали, що вже скоро переглянути новий випуск ДВІЖУ з Києва можна буде на YouTube-каналі.

Нагадаємо, декілька днів тому бійці Третьої окремої штурмової бригади заявили, що незабаром подорожуватимуть по Україні, для проведення "лагідної мобілізації". Військові назвали сімку міст, які відвідають насамперед.

Також в бригаді розповіли, що фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків. 

Київ
жінки
військові
війна в Україні
штурмова бригада

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