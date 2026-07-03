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Главная Киев Житель Киева запер собаку на балконе в жару: животное погибло

Житель Киева запер собаку на балконе в жару: животное погибло

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 00:30
Собака погибла на балконе в Киеве из-за жары — полиция ищет владельца
Собака на прогулке. Иллюстративное фото: Unsplash

В Киеве полиция разыскивает мужчину, который запер собаку на балконе во время сильной жары, в результате чего она погибла. За содеянное фигурант может понести уголовную ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт полиции Киева.

Что известно об инциденте в Киеве

"Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о гибели собаки на территории жилого комплекса в Голосеевском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники... полиции", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что владелец квартиры запер собаку на балконе в жару, после чего ушел из квартиры.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения мужчины, а также продолжаются первоочередные следственные действия. Предварительно, мужчина может понести уголовную ответственность.

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"По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными)", — добавили в полиции.

Как сообщали Новини.LIVE, в начале этого года в Одесской области произошел случай стрельбы по бездомной собаке. В результате инцидента животное получило ранение позвоночника, из-за чего потеряло подвижность одной из лап. После этого полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Также мы писали, что в Украине действуют строгие правила для владельцев животных. За жестокое обращение с ними или нарушение требований по их содержанию предусмотрены финансовые санкции.

Киев смерть собака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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