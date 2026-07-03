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Головна Київ Киянин зачинив собаку на балконі у спеку: тварина загинула

Киянин зачинив собаку на балконі у спеку: тварина загинула

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 00:30
Собака загинула на балконі у Києві через спеку - поліція шукає власника
Собака на прогулянці. Ілюстративне фото: Unsplash

У Києві поліція розшукує чоловіка, який зачинив собаку на балконі під час сильної спеки, внаслідок чого та померла. За скоєне фігурант може понести кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт поліції Києва.

Що відомо про інцидент у Києві

"Сьогодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про загибель собаки на території житлового комплексу в Голосіївському районі Києва. На місце події негайно прибули працівники... поліції", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, будто встановлено, що власник квартири зачинив собаку на балконі у спеку, після чого пішов з квартири.

Наразі правоохоронці проводять заходи щодо встановлення місцеперебування чоловіка, а також тривають першочергові слідчі дії. Попередньо, чоловік може понести кримінальну відповідальність.

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"За вказаним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами)", — додали у поліції.

Як повідомляли Новини.LIVE, на початку цього року в Одеській області стався випадок стрілянини по безпритульній собаці. В результаті інциденту тварина отримала поранення хребта, через що втратила рухливісзть адніх лап. Після цього поліція порушила кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Також ми писали, що в Україні діють суворі правила для власників тварин. За жорстоке поводження з ними або порушення вимог щодо їх утримання передбачені фінансові санкції.

Київ смерть собака
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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