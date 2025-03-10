Мужчина избил ребенка, который оскорбил его сына — как его наказал суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Киевщине в Борисполе судили мужчину, который избил ребенка. Он объяснил, что это произошло из-за оскорбления его сына.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел в марте 2023 года в Борисполе. Двое детей гуляли возле школьного стадиона, где и произошел словесный конфликт с парнем, который проходил мимо. После этого к месту ссоры прибыл отец парня.

Мужчина решил наказать обидчика сына. Он начал тянули парня за ногу, но тот ухватился за металлические перила и держался. В конце концов силы у ребенка не хватило, поэтому он упал на землю и получил телесные повреждения. Экспертиза определила их как средней степени тяжести.

Приговор суда

В суде свою вину мужчина признал частично. Он заявил, что не тянул парня, а тот упал сам. Несмотря на это суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в Харькове вынесли приговор полицейскому. Мужчина избил харьковчанина, который сделал ему замечание.

Также в Одессе состоялся суд над военным. Он в подъезде избил мужчину из-за ревности. Пострадавший подал иск в суд.