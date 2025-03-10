Чоловік побив дитину, яка образила його сина — як його покарав суд

Молоток судді. Фото: Pexels

На Київщині у Борисполі судили чоловіка, який побив дитину. Він пояснив, що це сталося через образу його сина.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент стався у березні 2023 року в Борисполі. Двоє дітей гуляли біля шкільного стадіону, де й стався словесний конфлікт з хлопцем, який проходив повз. Після цього до місця сварки прибув батько хлопця.

Чоловік вирішив покарати кривдника сина. Він почав тягнули хлопця за ногу, але той вхопився за металеві перила та тримався. Зрештою сили у дитини не вистачило, тож він впав на землю та отримав тілесні ушкодження. Експертиза визначила їх як середнього ступеня тяжкості.

Вирок суду

У суді свою вину чоловік визнав частково. Він заяви, що не тягнув хлопця, а той впав сам. Попри це суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові винесли вирок поліцейському. Чоловік побив харків'янина, який зробив йому зауваження.

Також в Одесі відбувся суд над військовим. Він у під'їзді побив чоловіка через ревнощі. Постраждалий подав позов до суду.