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Жители Киевщины, которые потеряли жилье, могут получить денежный сертификат — инструкция

22 января 2024 08:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Жители Киевщины, которые потеряли жилье, могут получить денежный сертификат — инструкция
Разрушенные дома в Киеве. Фото: facebook/anna.bondar
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Теперь владельцы поврежденного жилья могут получить денежные сертификаты через ЦНАП. Ранее украинцы могли подать заявление на получение денежной помощи только через "Дію".

Об этом сообщили на официальной странице Бучанского горсовета в Facebook.

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1. Сообщите об уничтоженном имуществе через приложение "Дія", ЦНАП или нотариуса.

2. Отправьте заявление о получении жилищного сертификата в "Дії".

3. Подождите, пока комиссия разработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует жилищный сертификат.

4. После получения сертификата в "Дії" с точной сумой — можно начинать выбирать новое жилье.

5. Договоритесь с продавцом и подайте заявление на бронирование средств в "Дії". В течение пяти дней поступит подтверждение, что деньги есть. С этого момента есть 30 дней, чтобы заключить сделку с продавцом.

6. Обратитесь к нотариусу или государственному регистратору и прекратите право собственности на уничтоженное жилье. Оформить сделку купли-продажи у нотариуса. В течение пяти дней денежные средства зачисляются продавцу жилья.

Как подать заявление через ЦНАП

Для подачи заявления необходимо:

  • обратиться в ЦНАП или нотариус. При себе необходимо иметь идентификационный код, паспорт и электронную почту;
  • при наличии льготной категории нужно предоставить документ, подтверждающий ее;
  • если заявление подает уполномоченное лицо — должно быть доверенность на исполнение сделки.

Напомним, что заместитель министра по развитию общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития — сделать на 100% восстановление объектов безбарьерным.

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