Жителі Київщини, які втратили житло, можуть отримати грошовий сертифікат — інструкція

Зруйновані будинки у Києві. Фото: facebook/anna.bondar

Відтепер власники пошкодженого житла можуть отримати грошові сертифікати через ЦНАП. Раніше українці могли подати заяву на отримання грошової допомоги тільки через "Дію".

Про це повідомили на офіційній сторінці Бучанської міськради у Facebook.

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1. Повідомте про знищене майно через застосунок "Дія", ЦНАП або нотаріуса.

2. Надішліть заяву про отримання житлового сертифіката в "Дії".

3. Зачекайте, поки комісія опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує житловий сертифікат.

4. Після отримання сертифіката в "Дії" із точною сумую — можна починати обирати нове житло.

5. Домовтеся з продавцем і подайте заяву на бронювання коштів в "Дії". Протягом п'яти днів надійде підтвердження, що кошти є. З цього моменту є 30 днів, аби укласти угоду з продавцем.

6. Зверніться до нотаріуса чи державного реєстратора і припиніть право власності на знищене житло. Оформити угоду купівлі-продажу в нотаріуса. Протягом п'яти днів кошти зараховуються продавцю житла.

Як подати заяву через ЦНАП

Для подачі заяви необхідно:

звернутися до ЦНАПу або нотаріуса. При собі необхідно мати ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту;

у разі наявності пільгової категорії потрібно надати документ, який її підтверджує;

якщо заяву подає уповноважена особа — має бути довіреність на виконання правочину.

Нагадаємо, що заступниця міністра з питань розвитку громад та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році. За її словами, основне завдання Мінрозвитку — зробити на 100% відновлення об'єктів безбар'єрним.