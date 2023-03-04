Снег и молния с громом — в столице резко изменилась погода

В Киеве начался снегопад с молнией

Жители столицы услышали звуки взрывов, однако оказалось, что это обычный гром. Кроме того, в Киеве пошел снег.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что известно

На кадрах можно увидеть аномальную погоду в столице — идет снег, а небо разрывает молния с громом.

Большинство жителей столицы даже успели испугаться таких звуков, приравняв их к взрывам.

Как известно, завтра, 5 марта, в Украине будут небольшие осадки и сильный ветер.

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, ветер будет западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла; в южной части ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Напомним, что в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте в Украине.