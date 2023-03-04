Снег и молния с громом — в столице резко изменилась погода

Жители столицы услышали взрывы: однако это просто изменение погоды
Жители столицы услышали звуки взрывов, однако оказалось, что это обычный гром. Кроме того, в Киеве пошел снег.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
-
Анджей Дуда назвал конечную цель россии относительно Украины: детали
-
Михаил Мудрик может стать причиной трансферного бана в АПЛ: британцы возмущены высокими ценами на легионеров
-
Мобилизация подростков на оккупированных территориях: в "ЛНР" ставят несовершеннолетних на учет
-
В высшем руководстве армии рф назревает конфликт: в Генштабе ВСУ рассказали подробности
-
Вступительная кампания-2023: выпускники оккупированных территорий смогут пройти ее дистанционно
-
ВСУ уничтожили три роты солдат и склады с боеприпасами
Что известно
На кадрах можно увидеть аномальную погоду в столице — идет снег, а небо разрывает молния с громом.
Большинство жителей столицы даже успели испугаться таких звуков, приравняв их к взрывам.
Как известно, завтра, 5 марта, в Украине будут небольшие осадки и сильный ветер.
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, ветер будет западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла; в южной части ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
Напомним, что в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте в Украине.