Сніг та блискавка з громом — у столиці різко змінилася погода

У Києві почався снігопад із блискавкою

Жителі столиці почули звуки вибухів, однак виявилося, що це звичайний грім. Окрім того, у Києві пішов сніг.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо

На кадрах можна побачити, аномальну погоду у столиці — йде сніг, а небо розриває блискавка з громом.

Більшість жителів столиці навіть встигли налякатися від таких звуків, прирівнявши їх до вибухів.

Як відомо, завтра, 5 березня в Україні будуть незначні опади та сильний вітер.

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, вітер буде західний, 7-12 м/с, уночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, удень 0-5 градусів тепла; у південній частині вночі 0-5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.