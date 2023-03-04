Сніг та блискавка з громом — у столиці різко змінилася погода

Жителі столиці почули вибухи: однак це просто зміна погоди
Жителі столиці почули звуки вибухів, однак виявилося, що це звичайний грім. Окрім того, у Києві пішов сніг.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Що відомо
На кадрах можна побачити, аномальну погоду у столиці — йде сніг, а небо розриває блискавка з громом.
Більшість жителів столиці навіть встигли налякатися від таких звуків, прирівнявши їх до вибухів.
Як відомо, завтра, 5 березня в Україні будуть незначні опади та сильний вітер.
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, вітер буде західний, 7-12 м/с, уночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, удень 0-5 градусів тепла; у південній частині вночі 0-5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.