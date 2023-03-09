Жителей Белой церкви предупредили о взрывах
На пятницу, 10 марта, запланированы взрывные работы в Шамраевском гранитном месторождении в Белоцерковском районе Киевской области. Они связаны с технологическими процессами.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Взрывы в Белой церкви
Эти работы проводятся в рамках добычи гранита, который используется в строительстве и других отраслях промышленности.
Взрывные работы — это один из методов добычи гранита, который применяется в тех случаях, когда традиционные методы, такие как ручное или механическое дробление, неэффективны. Взрывы используются для разрушения камня, что позволяет получить качественный материал для дальнейшей обработки.
Однако необходимо учитывать, что взрывные работы могут создавать опасность для окружающей среды и здоровья людей. Поэтому проведение таких работ должно быть строго регулируемым и контролируемым, с соблюдением всех безопасностных мер и правил.
Важно отметить, что гранитное месторождение в Шамраевском является важным источником гранита для строительной и промышленной отраслей, и его добыча имеет большое значение для экономики региона.
Напомним, что сегодня, 9 марта, российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В частности, ряд взрывов произошел в Киеве.
По информации мэра столицы, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы.