Жителів Білої церкви попередили про вибухи
На п'ятницю, 10 березня, заплановано вибухові роботи у Шамраївському гранітному родовищі у Білоцерківському районі Київської області. Вони пов'язані з технологічними процесами.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
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Вибухи у Білій церкві
Ці роботи проводяться в рамках видобутку граніту, що використовується у будівництві та інших галузях промисловості.
Вибухові роботи — це один із методів видобутку граніту, який застосовується у тих випадках, коли традиційні методи, такі як ручне чи механічне дроблення, є неефективними. Вибухи використовуються для руйнування каменю, що дозволяє одержати якісний матеріал для подальшої обробки.
Однак, необхідно враховувати, що вибухові роботи можуть створювати небезпеку для довкілля та здоров'я людей. Тому проведення таких робіт має бути суворо регульованим та контрольованим, з дотриманням усіх безпечних заходів та правил.
Важливо, що гранітне родовище в Шамраївському є важливим джерелом граніту для будівельної та промислової галузей, і його видобуток має велике значення для економіки регіону.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, низка вибухів сталася у Києві.
За інформацією мера столиці, вибухи сталися у Голосіївському районі столиці.