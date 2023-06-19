Прогноз погоды в Киеве на 20 июня

Люди под дождем и грозой. Фото: google

Завтра, 20 июня, в Киеве ожидается жаркая погода. Однако жителей города и региона предупреждают о грозе и призывают быть осмотрительными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве и регионе 20 июня

Следовательно, в столице и регионе будет местами облачно. Ночью без осадков, однако днем могут пройти кратковременные дожди с грозой.

Температура воздуха в Киеве ночью будет +16+18°С, днем достигнет +26+28°С. Температура воздуха в регионе ночью +13+18°С, днем +23+28°С.

Предупреждение о грозе. Фото: Укргидрометцентр

Также жителей просят быть осторожными и внимательными и в КГГА. Из-за грозы в области может быть введен 1 уровень опасности.

Предупреждение от КГГА. Фото: скриншот

Рекомендации от ГСЧС

"В Украине завтра будут грозы! 20 июня в северных, большинстве западных и Винницкой, Киевской областях и Киеве грозы (И уровень опасности — желтый)", — предупреждают в ГСЧС.

Общие рекомендации:

если вы находитесь дома — закройте все окна и двери;

в случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;

не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;

избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач;

если вы в поле — лучше присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;

находясь в горах, избегайте разных выступов и повышений;

не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в т.ч. мобильным телефоном;

нельзя купаться в водоемах.

Напомним, ранее мы писали прогноз погоды в Украине на 20 июня. Следовательно, во вторник будет жарко, однако в некоторых регионах пройдут дожди.