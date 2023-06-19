Прогноз погоды в Киеве на 20 июня

Жителей Киева предупредили о сильной грозе: когда ждать ухудшения погоды
Завтра, 20 июня, в Киеве ожидается жаркая погода. Однако жителей города и региона предупреждают о грозе и призывают быть осмотрительными.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и регионе 20 июня
Следовательно, в столице и регионе будет местами облачно. Ночью без осадков, однако днем могут пройти кратковременные дожди с грозой.
Температура воздуха в Киеве ночью будет +16+18°С, днем достигнет +26+28°С. Температура воздуха в регионе ночью +13+18°С, днем +23+28°С.
Также жителей просят быть осторожными и внимательными и в КГГА. Из-за грозы в области может быть введен 1 уровень опасности.
Рекомендации от ГСЧС
"В Украине завтра будут грозы! 20 июня в северных, большинстве западных и Винницкой, Киевской областях и Киеве грозы (И уровень опасности — желтый)", — предупреждают в ГСЧС.
Общие рекомендации:
- если вы находитесь дома — закройте все окна и двери;
- в случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
- не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;
- избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач;
- если вы в поле — лучше присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;
- находясь в горах, избегайте разных выступов и повышений;
- не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в т.ч. мобильным телефоном;
- нельзя купаться в водоемах.
Напомним, ранее мы писали прогноз погоды в Украине на 20 июня. Следовательно, во вторник будет жарко, однако в некоторых регионах пройдут дожди.