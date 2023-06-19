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Жителів Києва попередили про сильну грозу: коли чекати погіршення погоди

19 червня 2023 15:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди у Києві на 20 червня
Люди під дощем та грозою. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 20 червня, у Києві очікується спекотна погода. Однак, жителів міста та регіону попереджають про грозу та закликають бути обачними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Відтак, у столиці та регіоні буде подекуди хмарно. Вночі очікується без опадів, проте вдень можуть пройти короткочасні дощі з грозою. 

Температура повітря у Києві вночі буде +16+18°С, вдень сягне до +26+28°С. Температура повітря у регіоні вночі +13+18°С, вдень +23+28°С.  

 

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Попередження про грозу. Фото: Укргідрометцентр

Також жителів просять бути обережними та уважними і в КМДА. Через грозу в області може бути запроваджено 1 рівень небезпеки. 

 

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Попередження від КМДА. Фото: скриншот

Рекомендації від ДСНС

"В Україні завтра будуть грози! 20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій, Київській областях та Києві грози (І рівень небезпеки — жовтий)", — попереджують в ДСНС.

Загальні рекомендації:

  • якщо ви перебуваєте вдома — зачиніть всі вікна та двері;
  • у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
  • уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
  • якщо ви в полі — краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
  • перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
  • не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
  • не можна купатися у водоймах.

Нагадаємо, раніше ми писали прогноз погоди в Україні на 20 червня. Відтак, у вівторок буде спекотно, проте у деяких регіонах пройдуть дощі. 

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