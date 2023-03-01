Жителей Киевской области предупредили о взрывах: детали
В среду, 1 марта, жители Киевской области могут слышать взрывы. Людей просят не паниковать, проводятся плановые работы по разминированию.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Плановые работы
"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Местных жителей предупредили, что в регионе проведут плановые работы.
Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №7475. Он предусматривает, что полоса вдоль украинской границы с россией и Беларусью будет расширена до 2 км и заминирована.
Согласно закону:
- полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминирована территория;
- урегулированы вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы;
- определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.
Также отмечается, что закон содержит и другие изменения, улучшающие состояние нацбезопасности Украины.