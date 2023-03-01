Жителей Киевской области предупредили о взрывах: детали

Взрывы в Киевской области

В среду, 1 марта, жители Киевской области могут слышать взрывы. Людей просят не паниковать, проводятся плановые работы по разминированию.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Плановые работы

"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Местных жителей предупредили, что в регионе проведут плановые работы.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №7475. Он предусматривает, что полоса вдоль украинской границы с россией и Беларусью будет расширена до 2 км и заминирована.

Согласно закону:

полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминирована территория;

урегулированы вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы;

определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

Также отмечается, что закон содержит и другие изменения, улучшающие состояние нацбезопасности Украины.