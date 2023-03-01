Жителів Київської області попередили про вибухи: деталі
У середу, 1 березня, мешканці Київської області можуть чути вибухи. Людей просять не панікувати, проводяться планові роботи з розмінування.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
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Планові роботи
"У Вишгородському районі можуть бути чутні звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів попередили, що у регіоні проведуть планові роботи.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7475. Він передбачає, що смугу вздовж українського кордону з росією та Білоруссю буде розширено до 2 км і заміновано.
Згідно Закону:
- смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Це практично буде замінована територія;
- врегульовано питання залучення Збройних сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону;
- визначено місце прикордонників у загальній системі сил оборони під час воєнного стану.
Також наголошується, що закон містить й інші зміни, які покращують стан нацбезпеки України.