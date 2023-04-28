Жителей Киевской области предупредили о взрывах: детали

Взрывы на окраине Киева. Фото: КГВА

На окраинах столицы, в пятницу, 28 апреля, местные жители будут слышать звуки взрывов, так как в Вышгородском районе проводится уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает КГВА.

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Взрывы на окраине Киева

"Сегодня в Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что это может привести к значительному шуму в некоторых районах Киева. Однако, не стоит паниковать, важно сохранять спокойствие и при необходимости следовать инструкциям в случае воздушной тревоги, направляться к укрытию.

Напомним, что 26 апреля в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. В городе раздались звуки взрывов.

Также мы писли, что 27 апреля в Одесском районе уничтожались опасные находки в селе Красноселка. При этом сообщалось, что взрывоопасные предметы представляют угрозу для жизни человека и окружения.