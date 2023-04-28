Жителів Київської області попередили про вибухи: деталі

Вибухи на околиці Києва. Фото: КМВА

На околицях столиці, у п'ятницю, 28 квітня, місцеві жителі чутимуть звуки вибухів, оскільки у районі Вишгорода проводиться знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє КМВА.

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Вибухи на околиці Києва

"Сьогодні у Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що це може призвести до значного шуму в деяких районах Києва. Однак, не варто панікувати, важливо зберігати спокій і при необхідності дотримуватися інструкцій у разі повітряної тривоги, прямувати до укриття.

Нагадаємо, що 26 квітня у Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У місті пролунали звуки вибухів.

Також ми писали, що 27 квітня на Одещині знищувалися небезпечні знахідки в селі Красносілка. При цьому повідомлялося, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу для життя людини та оточення.