Жителів Київської області попередили про вибухи: деталі
На околицях столиці, у п'ятницю, 28 квітня, місцеві жителі чутимуть звуки вибухів, оскільки у районі Вишгорода проводиться знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє КМВА.
Вибухи на околиці Києва
"Сьогодні у Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.
У повідомленні йдеться, що це може призвести до значного шуму в деяких районах Києва. Однак, не варто панікувати, важливо зберігати спокій і при необхідності дотримуватися інструкцій у разі повітряної тривоги, прямувати до укриття.
Нагадаємо, що 26 квітня у Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У місті пролунали звуки вибухів.
Також ми писали, що 27 квітня на Одещині знищувалися небезпечні знахідки в селі Красносілка. При цьому повідомлялося, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу для життя людини та оточення.