Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Октябрь не порадует теплом — прогноз погоды в Киеве на завтра

Октябрь не порадует теплом — прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 15:46
Погода в Киеве и области 1 октября - прогноз на завтра — прогноз на завтра
Дождь в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В среду, 1 октября, Киев и область ждет прохладная и облачная погода. Местами также ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве на 1 октября

Погода на территории Киевщины 1 октября будет облачной с небольшими дождями. Днем осадки могут появляться кратковременно, но существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер преимущественно восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток в регионе будет колебаться от +3 до +8 °С ночью и от +5 до +10 °С днем.

В Киеве ночью ожидается +4...+6 °С, днем столбики термометров поднимутся до +7...+9 °С. Ветер также восточный, 7-12 м/с, со слабыми порывами.

Кроме того, синоптики предупреждают о приближении заморозков. В ближайшие дни прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-3 °С.

Заморозки у Києві
Предупреждение о заморозках. Фото: t.me/uhmc2022

Напомним, мы рассказывали, какая погода будет в Украине в этом октябре.

А также синоптики предупредили, что в некоторых регионах может пойти мокрый снег.

погода Киев Киевская область дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации