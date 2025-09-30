Погода в Киеве и области 1 октября - прогноз на завтра — прогноз на завтра

Дождь в Киеве. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В среду, 1 октября, Киев и область ждет прохладная и облачная погода. Местами также ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Киеве на 1 октября

Погода на территории Киевщины 1 октября будет облачной с небольшими дождями. Днем осадки могут появляться кратковременно, но существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер преимущественно восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток в регионе будет колебаться от +3 до +8 °С ночью и от +5 до +10 °С днем.

В Киеве ночью ожидается +4...+6 °С, днем столбики термометров поднимутся до +7...+9 °С. Ветер также восточный, 7-12 м/с, со слабыми порывами.

Кроме того, синоптики предупреждают о приближении заморозков. В ближайшие дни прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-3 °С.

Предупреждение о заморозках. Фото: t.me/uhmc2022

