Погода в Киеве и области 1 октября - прогноз на завтра — прогноз на завтра

Октябрь не порадует теплом — прогноз погоды в Киеве на завтра
В среду, 1 октября, Киев и область ждет прохладная и облачная погода. Местами также ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды в Киеве на 1 октября
Погода на территории Киевщины 1 октября будет облачной с небольшими дождями. Днем осадки могут появляться кратковременно, но существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер преимущественно восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток в регионе будет колебаться от +3 до +8 °С ночью и от +5 до +10 °С днем.
В Киеве ночью ожидается +4...+6 °С, днем столбики термометров поднимутся до +7...+9 °С. Ветер также восточный, 7-12 м/с, со слабыми порывами.
Кроме того, синоптики предупреждают о приближении заморозков. В ближайшие дни прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-3 °С.
