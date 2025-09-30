Погода в Києві та області 1 жовтня — прогноз на завтра

Дощ у Києві. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У середу, 1 жовтня, Київ та область чекає прохолодна та хмарна погода. Місцями також очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди у Києві на 1 жовтня

Погода на території Київщини 1 жовтня буде хмарною з невеликими дощами. Вдень опади можуть з'являтися короткочасно, але суттєвих опадів синоптики не прогнозують.

Вітер переважно східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби у регіоні коливатиметься від +3 до +8 °С вночі та від +5 до +10 °С вдень.

У Києві вночі очікується +4…+6 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7…+9 °С. Вітер також східний, 7-12 м/с, із слабкими поривами.

Крім того, синоптики попереджають про наближення заморозків. У найближчі дні прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0-3 °С.

Попередження про заморозки. Фото: t.me/uhmc2022

