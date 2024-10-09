Прогноз погоды в Киеве на завтра, 10 октября, от Укргидрометцентра

Октябрь продолжает радовать — прогноз погоды в Киеве на завтра
9 октября 2024 19:51
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Киеве и области завтра, 10 октября, будет с переменной облачностью. Однако осадков не предвидится. Температура воздуха продолжит радовать киевлян.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Киеве на 10 октября
Синоптики рассказали, что ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C.
- в Киеве ночью +10...+12 °C, днем +20...+22 °C.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра по всей стране будет теплая погода. Однако в западных регионах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Также метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что 10 октября дождей по территории страны практически не будет, кроме Одесской области и Крыма.
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