Прогноз погоди в Києві на завтра, 10 жовтня, від Укргідрометцентру

Жовтень продовжує радувати — прогноз погоди в Києві на завтра
9 жовтня 2024 19:51
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода в Києві та області завтра, 10 жовтня, буде з мінливою хмарністю. Однак опадів не передбачається. Температура повітря продовжить радувати киян.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Читайте також:
Прогноз погоди в Києві на 10 жовтня
Синоптики розповіли, що вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C.
- у Києві вночі +10...+12 °C, вдень +20...+22 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра по всій країні буде тепла погода. Однак у західних регіонах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Також метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що 10 жовтня дощів по території країни практично не буде, за винятком Одеської області та Криму.
Читайте Новини.LIVE!