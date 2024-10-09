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Жовтень продовжує радувати — прогноз погоди в Києві на завтра

9 жовтня 2024 19:51
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра, 10 жовтня, від Укргідрометцентру
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Києві та області завтра, 10 жовтня, буде з мінливою хмарністю. Однак опадів не передбачається. Температура повітря продовжить радувати киян.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Києві на 10 жовтня

Синоптики розповіли, що вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря: 

  • по області вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C.
  • у Києві вночі +10...+12 °C, вдень +20...+22 °C.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра по всій країні буде тепла погода. Однак у західних регіонах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Також метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що 10 жовтня дощів по території країни практично не буде, за винятком Одеської області та Криму.

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