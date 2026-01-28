Журналист Радио Свобода Марьян Кушнир спас ребенка из дома в огне

Дом, куда влетел дрон РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 28 января российский беспилотник ударил по жилому дому в Белогородке Киевской области. В результате прямого попадания погибли мужчина и женщина, которые жили в квартире на верхнем этаже. Их четырехлетнюю дочь из охваченного огнем помещения спас фронтовой корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Во время атаки журналист находился в собственной квартире в этом же доме. Услышав взрыв, он сразу понял, что удар пришелся по крыше. По его словам, дрон попал в верхнюю двухэтажную квартиру, после чего там вспыхнул пожар.

Не теряя времени, Кушнир схватил редакционный тактический рюкзак и побежал наверх, чтобы выяснить, где именно произошло попадание и есть ли пострадавшие.

Марьян Кушнир. Фото: Радио Свобода

Дверь квартиры, куда попал беспилотник, была открыта. Внутри журналист увидел маленькую девочку.

"Я увидел огонь, который распространялся уже сверху. Понял, что родители, скорее всего, спали на втором этаже. Я бегом ребенка забрал с дивана, вынес из квартиры, отдал ее одному из соседей и побежал обратно внутрь. Думал, что, возможно, там люди будут еще живы. Но огонь уже очень сильно распространился. Из того, что мне потом стало известно, дрон попал так, что этих двух людей — мужчину и женщину, их привалило, и они там и погибли", — рассказал Марьян Кушнир.

Вспоминая эти события, Марьян Кушнир рассказал, что после того, как он вынес ребенка из горящей квартиры, он начал сильно дрожать, плакать и обнял его.

"И тогда мне стало очень больно. За 10 лет войны я никогда не испытывал таких ощущений, когда, держа на руках четырехлетнего ребенка, который плачет, осознаю, что его мама мертва", — поделился журналист.

Белогородка после атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Что известно о Марьяне Кушнире

Марьян Кушнир работает на Радио Свобода с 2015 года. С начала российско-украинской войны он документирует боевые действия как фронтовой корреспондент. В марте 2022 года журналист получил контузию во время съемок штурмовых действий в период отражения наступления российских войск на Киевщине.

В течение всех лет войны, как гибридной, так и полномасштабной, он работал на самых горячих направлениях, в частности в Киевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, Марьян Кушнир является лауреатом журналистской премии "Честь профессии" за 2022 и 2024 годы. Награду он получил за материал о боях на Киевщине, который жюри признало лучшим новостным освещением резонансного события, а впоследствии отметило еще его репортаж с первых позиций ВСУ во время контратаки вблизи Бахмута.

В 2023 году журналист также был отмечен специальной наградой Bucha Journalism Conference — за последовательную преданность профессиональным принципам, ценностям журналистики и личное мужество, проявленное во время российско-украинской войны.

Напомним, что о гибели двух жителей Белогородской общины сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Он подтвердил, что атака произошла ночью и выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что это невосполнимая потеря для семей и всей громады.