Журналіст Радіо Свобода Мар'ян Кушнір врятував дитину з будинку у вогні

Будинок, куди влетів дрон РФ. Фото: ДСНС Київщини

У ніч проти 28 січня російський безпілотник вдарив по житловому будинку в Білогородці Київської області. Внаслідок прямого влучання загинули чоловік і жінка, які мешкали у квартирі на верхньому поверсі. Їхню чотирирічну доньку з охопленого вогнем помешкання врятував фронтовий кореспондент "Радіо Свобода Мар'ян Кушнір.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Під час атаки журналіст перебував у власній квартирі в цьому ж будинку. Почувши вибух, він одразу зрозумів, що удар припав по даху. За його словами, дрон поцілив у верхню двоповерхову квартиру, після чого там спалахнула пожежа.

Не гаючи часу, Кушнір схопив редакційний тактичний рюкзак і побіг нагору, щоб з'ясувати, де саме сталося влучання та чи є постраждалі.

Мар'ян Кушнір. Фото: Радіо Свобода

Двері квартири, куди влучив безпілотник, були відчинені. Усередині журналіст побачив маленьку дівчинку.

"Я побачив вогонь, який розповсюджувався вже зверху. Зрозумів, що батьки, скоріше за все, спали на другому поверсі. Я бігом дитину забрав з дивана, виніс з квартири, віддав її одному з сусідів і побіг назад всередину. Думав, що, можливо, там люди будуть ще живі. Але вогонь вже дуже сильно розповсюдився. Із того, що мені потім стало відомо, дрон влучив так, що цих двох людей – чоловіка і жінку, їх привалило, і вони там і загинули", — розповів Мар'ян Кушнір.

Згадуючи ці події, Мар'ян Кушнір розповів, що після того, як він виніс дитину з палаючої квартири, вона почала сильно тремтіти, плакати й обійняла його.

"І тоді мені стало дуже боляче. За 10 років війни я ніколи не мав таких відчуттів, коли, тримаючи на руках чотирирічну дитину, яка плаче, усвідомлюю, що її мама мертва", — поділився журналіст.

Білогородка після атаки. Фото: ДСНС Київщини

Що відомо про Мар'яна Кушніра

Мар'ян Кушнір працює на Радіо Свобода з 2015 року. З початку російсько-української війни він документує бойові дії як фронтовий кореспондент. У березні 2022 року журналіст отримав контузію під час зйомок штурмових дій у період відбиття наступу російських військ на Київщині.

Протягом усіх років війни, як гібридної, так і повномасштабної, він працював на найгарячіших напрямках, зокрема у Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Окрім того, Мар'ян Кушнір є лауреатом журналістської премії "Честь професії" за 2022 та 2024 роки. Нагороду він отримав за матеріал про бої на Київщині, який журі визнало найкращим новинним висвітленням резонансної події, а згодом відзначило ще його репортаж із перших позицій ЗСУ під час контратаки поблизу Бахмута.

У 2023 році журналіст також був відзначений спеціальною відзнакою Bucha Journalism Conference — за послідовну відданість професійним принципам, цінностям журналістики та особисту мужність, проявлену під час російсько-української війни.

Нагадаємо, що про загибель двох мешканців Білогородської громади повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Він підтвердив, що атака сталася вночі та висловив співчуття рідним і близьким загиблих, наголосивши, що це непоправна втрата для сімей і всієї громади.