Журналисты показали, как выглядит обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда
На Михайловской площади установили обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда. В нем весной прошлого года были эвакуированы местные жители в Киев.
Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE и опубликовали соответствующие фото.
Как выглядит расстрелянный вагон поезда из Ирпеня
На Михайловской площади в Киеве установили обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда.
Как известно, в нем весной прошлого года эвакуировали местных жителей в столицу, однако в один из рейсов он так и не прибыл в Ирпень из-за подрыва моста. На вагоне можно увидеть многочисленные повреждения, оставленные российскими снарядами.
Экспозицию в центре Киева устанавливают ко Дню железнодорожника, который будет отмечен 4 ноября.
Напомним, что в Украине будут судить оккупанта, который расстреливал гражданских в Ирпене. Люди пытались эвакуироваться в другие населенные пункты.
Читайте Новини.LIVE!