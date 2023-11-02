Журналисты показали, как выглядит обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда

Обстрелянный вагон поезда в Ирпене. Фото: Новини.LIVE

На Михайловской площади установили обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда. В нем весной прошлого года были эвакуированы местные жители в Киев.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE и опубликовали соответствующие фото.

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На Михайловской площади в Киеве установили обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда.

Как известно, в нем весной прошлого года эвакуировали местных жителей в столицу, однако в один из рейсов он так и не прибыл в Ирпень из-за подрыва моста. На вагоне можно увидеть многочисленные повреждения, оставленные российскими снарядами.

Экспозицию в центре Киева устанавливают ко Дню железнодорожника, который будет отмечен 4 ноября.

Напомним, что в Украине будут судить оккупанта, который расстреливал гражданских в Ирпене. Люди пытались эвакуироваться в другие населенные пункты.