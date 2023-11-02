Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Журналисты показали, как выглядит обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда arrow

Журналисты показали, как выглядит обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда

2 ноября 2023 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Журналисты показали, как выглядит обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда
Обстрелянный вагон поезда в Ирпене. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Михайловской площади установили обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда. В нем весной прошлого года были эвакуированы местные жители в Киев.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE и опубликовали соответствующие фото.

Читайте также:

Как выглядит расстрелянный вагон поезда из Ирпеня

На Михайловской площади в Киеве установили обстрелянный оккупантами в Ирпене вагон поезда.

Как известно, в нем весной прошлого года эвакуировали местных жителей в столицу, однако в один из рейсов он так и не прибыл в Ирпень из-за подрыва моста. На вагоне можно увидеть многочисленные повреждения, оставленные российскими снарядами.

Экспозицию в центре Киева устанавливают ко Дню железнодорожника, который будет отмечен 4 ноября.

Напомним, что в Украине будут судить оккупанта, который расстреливал гражданских в Ирпене. Люди пытались эвакуироваться в другие населенные пункты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме