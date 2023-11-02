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Журналісти показали, який вигляд має обстріляний окупантами в Ірпені вагон поїзда

2 листопада 2023 11:40
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Журналісти показали, який вигляд має обстріляний окупантами в Ірпені вагон поїзда
Обстріляний вагон поїзда в Ірпені. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Михайлівській площі встановили обстріляний окупантами в Ірпені вагон поїзда. У ньому навесні минулого року евакуювали місцевих мешканців до Києва.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE та опублікували відповідні фото. 

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На Михайлівській площі у Києві встановили обстріляний окупантами в Ірпені вагон поїзда.

Як відомо, у ньому навесні минулого року евакуювали місцевих мешканців до столиці, однак в один із рейсів він так і не прибув до Ірпеня через підрив мосту. На вагоні можна побачити численні пошкодження, які залишили по собі російські снаряди. 

Експозицію у центрі Києва встановлюють до Дня залізничника, який відзначатимуть 4 листопада.

Нагадаємо, що в Україні судитимуть окупанта, який розстрілював цивільних в Ірпені. Люди намагалися евакуюватися я в інші населені пункти.

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