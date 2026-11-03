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Главная Киев Журналисты установили личность еще одного "медика" из Петропавловской Борщаговки

Журналисты установили личность еще одного "медика" из Петропавловской Борщаговки

Ua ru
3 ноября 2026 18:54
Петропавловская Борщаговка: журналисты установили личность еще одного медика Телевидение Торонто
"Медики" из Петропавловской Борщаговки. Фото: Телебачення Торонто

Журналисты установили личность мужчины в форме медика, который участвовал в событиях 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Им оказался 36-летний киевлянин Виктор Ена, в отношении которого ранее возбуждали уголовное дело по статьям о самовольном оставлении воинской части и мошенничестве, однако подтверждений наличия у него медицинского образования так и не нашли.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на расследование "Телебачення Торонто".

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Что известно о мужчине в форме медика

По информации журналистов, Виктор Ена появлялся на видео столкновений рядом с женщиной, которая представлялась врачом скорой помощи.

В судебном реестре расследователи нашли сведения об уголовном деле в отношении Ены по статьям о самовольном оставлении воинской части и мошенничестве. О результатах его рассмотрения не сообщается.

Также журналисты обнаружили информацию об административных правонарушениях, среди которых управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП, и мелкое хулиганство.

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По данным YouControl, до 2019 года Ена был зарегистрирован как физическое лицо — предприниматель в сфере розничной торговли. Кроме того, он возглавляет ООО "ВиЯш", зарегистрированное в апреле 2022 года. Предприятие имеет более 50 зарегистрированных видов деятельности.

Петропавловская Борщаговка
Данные YouControl о Викторе Ене. Фото: Телебачення Торонто

Кого идентифицировали журналисты после столкновений

Ранее была установлена личность женщины в медицинской одежде, которая представлялась врачом и владелицей компании "Мед-престиж". Ею оказалась Валентина Молодая.

Петропавловская Борщаговка
Валентина Молодая. Фото: Телебачення Торонто

По данным расследователей, компания прекратила работу в 2023 году, а женщина не имела права использовать автомобиль скорой помощи под ее торговой маркой.

Журналисты также обратили внимание на TikTok-страницу Молодой, где она публиковала пророссийские материалы и призывы к протестам против украинской власти.

Прямые трансляции с места событий проводил Андрей Рачок, который заявлял, что прибыл по приглашению "медиков". По информации журналистов, он связан с противником вакцинации Остапом Стахивым и ранее попадал в поле зрения правоохранителей.

Петропавловская Борщаговка
Справа Андрей Рачок. Фото: Телебачення Торонто

СМИ писали о Рачке в декабре 2020 года, после того как он повалил Ханукию на Контрактовой площади в Киеве.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке начались после распространения сообщений о заложниках и погибшем мужчине. Полиция опровергла эти утверждения, а командующий Нацгвардией Александр Пивненко объяснил, что в здании находились военнослужащие, ожидавшие дальнейшего распределения по подразделениям.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что командующий Нацгвардией Александр Пивненко прокомментировал пребывание травмированных военных в здании под Киевом. Он объяснил, что воинские части имеют собственные медицинские пункты, поэтому бойцов могли не госпитализировать.

Также Новини.LIVE писал, что СБУ идентифицировала около 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Следователи проводят обыски и решают вопрос о задержаниях. Начаты три уголовных производства, в частности по фактам массовых беспорядков и воспрепятствования деятельности ВСУ.

Кроме того, глава Офиса Президента Кирилл Буданов рассказал о задержании женщины, которая выдавала себя за медработницу.

скандал Национальная гвардия Украины Нацгвардия корпус Азов Петропавловская Борщаговка
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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