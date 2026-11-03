"Медики" з Петропавлівської Борщагівки. Фото: Телебачення Торонто

Журналісти встановили особу чоловіка у формі медика, який брав участь у подіях 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Ним виявився 36-річний киянин Віктор Єна, щодо якого раніше відкривали кримінальну справу за самовільне залишення військової частини та шахрайство, однак підтверджень наявності в нього медичної освіти так і не знайшли.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на розслідування "Телебачення Торонто".

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Що відомо про чоловіка у формі медика

За інформацією журналістів, Віктор Єна з'являвся на відео із сутичок поруч із жінкою, яка представлялася лікаркою швидкої допомоги.

У судовому реєстрі розслідувачі знайшли відомості про кримінальну справу щодо Єни за статтями про самовільне залишення військової частини та шахрайство. Про результати її розгляду не повідомляється.

Також журналісти виявили інформацію про адміністративні правопорушення, серед яких керування автомобілем у стані сп'яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та дрібне хуліганство.

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За даними YouControl, до 2019 року Єна був зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері роздрібної торгівлі. Крім того, він очолює ТОВ "ВіЯш", зареєстроване у квітні 2022 року. Підприємство має понад 50 зареєстрованих видів діяльності.

Дані YouControl по Віктору Єні. Фото: Телебачення Торонто

Кого ідентифікували журналісти після сутичок

Раніше було встановлено особу жінки в медичному одязі, яка представлялася лікаркою та власницею компанії "Мед-престиж". Нею виявилася Валентина Молода.

Валентина Молода. Фото: Телебачення Торонто

За даними розслідувачів, компанія припинила роботу у 2023 році, а жінка не мала права використовувати автомобіль швидкої допомоги під її торговельною маркою.

Журналісти також звернули увагу на TikTok-сторінку Молодої, де вона публікувала проросійські матеріали та заклики до протестів проти української влади.

Прямі трансляції з місця подій проводив Андрій Рачок, який заявляв, що прибув на запрошення "медиків". За інформацією журналістів, він пов'язаний з антивакцинатором Остапом Стахівим та раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Праворуч Андрій Рачок. Фото: Телебачення Торонто

Медіа писали про Рачка у грудні 2020 року, після того як він повалив Ханукію на Контрактовій площі в Києві.

Сутички в Петропавлівській Борщагівці розпочалися після поширення повідомлень про заручників і загиблого чоловіка. Поліція спростувала ці твердження, а командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив, що в будівлі перебували військовослужбовці, які очікували подальшого розподілу до підрозділів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що командувач Нацгвардії Олександр Півненко прокоментував перебування травмованих військових у будівлі під Києвом. Він пояснив, що військові частини мають власні медичні пункти й тому бійців могли не госпіталізувати.

Також Новини.LIVE писав, що СБУ ідентифікувала близько 100 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Слідчі проводять обшуки та вирішують питання щодо затримань. Розпочато три кримінальні провадження, зокрема за фактами масових заворушень і перешкоджання діяльності ЗСУ.

Крім того, глава Офісу Президента Кирило Буданов розповів про затримання жінки, яка видавала себе за медпрацівницю.