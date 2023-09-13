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Со Стены памяти в Киеве массово исчезают фото погибших военных: что известно

13 сентября 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Со Стены памяти в Киеве массово исчезают фото погибших военных: что известно
Стена Народной памяти в Киеве. Фото: risu.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В столице Украины с памятной Стены на стенах Михайловского собора пропали некоторые снимки погибших украинских героев. В социальных сетях возникли слухи о вандализме, в то время как официальные органы говорят о реконструкции мемориала.

Об этом сообщил общественный деятель Павел Нетесов, пишет hromadske.

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Что случилось с фотографиями

Активист Павел Нетесов опубликовал материалы, где показывает пропавшие части мемориала. В одном из роликов он заявляет, что информация о реконструкции его удивила, так как сам активно участвует в поддержании Стены и ничего не знал о таких планах.

Представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис поделилась с hromadske, что, судя по всему, с мемориала убрали портреты, потерявшие свою первоначальную форму, для дальнейшей замены. Она также продемонстрировала объявления, размещенные на местах исчезнувших фото.

Что говорят в КГГА

Представители Киевской городской государственной администрации утверждают, что не имеют отношения к происшедшему. По их данным, Стена является совместным проектом Православной церкви Украины, Военно-исторического музея и онлайн-платформы "Книга памяти павших за Украину".

Духовное лицо, участвующее в проекте, Сергей Дмитриев, разъяснил ситуацию: по его словам, кто-то из помощников, действуя с лучшими намерениями, не согласовал свои действия и убрал часть фотографий. Его задачей была модернизация размещения портретов для создания пространства для новых снимков.

Напомним, что на войне погиб боец 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Фарш". На фото, сделанном его подругой, "Фарш" выглядит как Бог войны. Он таковым и был.

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