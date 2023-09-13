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Зі Стіни пам'яті у Києві масово зникають фото загиблих військових: що відомо

13 вересня 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зі Стіни пам'яті у Києві масово зникають фото загиблих військових: що відомо
Стіна Народної пам'яті у Києві. Фото: risu.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У столиці України з пам'ятної Стіни на стінах Михайлівського собору зникли деякі знімки загиблих українських героїв. У соціальних мережах виникли чутки про вандалізм, тоді як офіційні органи говорять про реконструкцію меморіалу.

Про це повідомив громадський діяч Павло Нетесов, пише hromadske.

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Що трапилося з фотографіями

Активіст Павло Нетесов опублікував матеріали, де показує зниклі частини меморіалу. В одному з роликів він заявляє, що інформація про реконструкцію його здивувала, оскільки сам бере активну участь у підтримці Стіни і нічого не знав про такі плани.

Представник поліції Києва Юлія Гірдвіліс поділилася з hromadською, що, зважаючи на все, з меморіалу прибрали портрети, що втратили свою початкову форму, для подальшої заміни. Вона також продемонструвала оголошення, розміщені на місцях зниклих фотографій.

Що кажуть у КМДА

Представники Київської міської державної адміністрації стверджують, що не мають відношення до того, що сталося. За їх даними, Стіна є спільним проектом Православної церкви України, Військово-історичного музею та онлайн-платформи "Книга пам'яті полеглих за Україну".

Духовна особа, яка бере участь у проєкті, Сергій Дмитрієв, роз'яснив ситуацію: за його словами, хтось із помічників, діючи з найкращими намірами, не погодив свої дії та прибрав частину фотографій. Його завданням була модернізація розміщення портретів для створення простору нових знімків.

Нагадаємо, що на війні загинув боєць 3-ї окремої штурмової бригади із позивним "Фарш". На фото, зробленому його подругою, "Фарш" має вигляд Богу війни. Він таким і був.

 

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