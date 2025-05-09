Атака на Чернобыльскую АЭС — какие последствия после удара РФ

Спасатели ликвидируют последствия удара по ЧАЭС. Фото: ГСЧС

После удара российских войск по укрытию Чернобыльской атомной электростанции появилось 330 отверстий. Их средний размер 30-50 сантиметров.

Об этом сообщили на сайте МАГАТЭ.

Реклама

Читайте также:

В каком состоянии укрытие ЧАЭС после атаки РФ

В ведомстве рассказали, что сейчас на Чернобыльской АЭС продолжаются работы по установлению масштабов повреждений Нового безопасного конфайнмента (НБК) после атаки дрона в середине февраля. Вражеская атака нанесла серьезный ущерб станции.

"Ликвидация пожаров, вызванных ударом, продолжалась несколько недель. В результате аварийных работ на внешней обшивке НБК появилось около 330 отверстий, средний размер которых составляет 30-50 см", — говорится в сообщении.

Там добавили, что после проведения экспертных оценок выяснилось, что повреждены были нержавеющие панели внешней обшивки, изоляционные материалы и значительная часть мембраны, защищающей от воды, влаги и воздуха. Кроме того, пострадала и также не работает основная крановая система НБК.

"Системы отопления, вентиляции и кондиционирования работают, но не используются после инцидента. А радиационный фон на Чернобыльской АЭС не повысился. Это свидетельствует об отсутствии выброса радиоактивных материалов", — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что для устранения всех последствий из-за удара российского дрона понадобится много времени и средств.

Напомним, ранее в Минэкономики спрогнозировали, сколько времени нужно для ликвидации последствий на ЧАЭС. Это может затянуться надолго.

Также мы писали, что в Чернобыле строят фортификационные сооружения из местных материалов. Это вынужденные меры безопасности Сил обороны.