Атака на Чорнобильську АЕС — які наслідки після удару РФ

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС

Після удару російських військ по укриттю Чорнобильської атомної електростанції з'явилося 330 отворів. Їхній середній розмір 30-50 сантиметрів.

Про це повідомили на сайті МАГАТЕ.

Реклама

Читайте також:

В якому стані укриття ЧАЕС після атаки РФ

У відомстві розповіли, що зараз на Чорнобильській АЕС тривають роботи зі встановлення масштабів пошкоджень Нового безпечного конфайнмента (НБК) після атаки дрона в середині лютого. Ворожа атака завдала серйозних збитків станції.

"Ліквідація пожеж, спричинених ударом, тривала кілька тижнів. У результаті аварійних робіт на зовнішній обшивці НБК з'явилося близько 330 отворів, середній розмір яких становить 30–50 см", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що після проведення експертних оцінок з'ясувалося, що пошкоджені були неіржавні панелі зовнішньої обшивки, ізоляційні матеріали та значна частина мембрани, що захищає від води, вологи й повітря. Крім того, постраждала і також не працює основна кранова система НБК.

"Системи опалення, вентиляції та кондиціонування працюють, але не використовуються після інциденту. А радіаційний фон на Чорнобильській АЕС не підвищився. Це свідчить про відсутність викиду радіоактивних матеріалів", — йдеться у повідомлені.

У МАГАТЕ зазначили, що для усунення усіх наслідків через удар російського дрона знадобиться багато часу та коштів.

Нагадаємо, раніше у Мінекономіки спрогнозували, скільки часу потрібно для ліквідації наслідків на ЧАЕС. Це може затягнутися надовго.

Також ми писали, що у Чорнобилі будують фортифікаційні споруди з місцевих матеріалів. Це вимушені заходи безпеки Сил оборони.